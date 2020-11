Coronavirus Italia, il bollettino del 22 novembre: 28.337 nuovi casi, diminuiscono i decessi (Di domenica 22 novembre 2020) Sono stati diramati i dati delle ultime 24 ore sul Coronavirus in Italia.Come riportato nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime nel Paese delle ultime 24 ore è di 562. Per quanto riguarda i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore sono emersi 28.337 nuovi positivi (ieri +34.767). I tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati circa 188mila (ieri 237.225). Rispetto a ieri il numero delle terapie intensive è aumentato di 43 unità: da 3.758 a 3.801.Coronavirus SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19Coronavirus, Speranza: “Da gennaio campagna vaccinazione senza precedenti” Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) Sono stati diramati i dati delle ultime 24 ore sulin.Come riportato neldella Protezione Civile e del ministero della Salute, il totale delle vittime nel Paese delle ultime 24 ore è di 562. Per quanto riguarda icontagi, nelle ultime 24 ore sono emersi 28.337positivi (ieri +34.767). I tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati circa 188mila (ieri 237.225). Rispetto a ieri il numero delle terapie intensive è aumentato di 43 unità: da 3.758 a 3.801.SICILIA: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19, Speranza: “Da gennaio campagna vaccinazione senza precedenti”

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - StefanoFassina : Tutta l’Italia, sul piano economico e sociale, è zona rossa: rinvio/ cancellazione di tasse e contributi per Partit… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi casi e 562 morti - Corriere : In Italia 28.337 nuovi casi. Calano le vittime: 562 nelle ultime 24 ore. L’ultimo bol... - Corriere : L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze -