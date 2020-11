Coronavirus, Ippolito (CTS): “A Natale valgono le stesse regole, in famiglia vanno evitate le effusioni” (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 22 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ippolito (Cts): 'A Natale pochi invitati e no agli spostamenti' - occhio_notizie : Le raccomandazioni in vista del #Natale - anis_epis : 'La sanità dopo il Covid non può essere la sanità prima del Covid'. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Inmi… - PowerBaldax : RT @RepubblicaTv: Covid, Ippolito: 'Sarei il primo a farmi iniettare il vaccino': 'Partire aprioristicamente dicendo che il vaccino è peric… - markgmm : Covid, Ippolito: 'Sarei il primo a farmi iniettare il vaccino' -