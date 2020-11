Coronavirus, in Lombardia calano i nuovi positivi: da 8.853 a 5.094 in 24 ore. Sono 165 le vittime di oggi (Di domenica 22 novembre 2020) Il bollettino del 22 novembre Sono +5.094 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. In diminuzione rispetto a ieri, quando il bollettino regionale ne conteggiava +8.853. Nelle ultime 24 ore si registrano +165 decessi mentre ieri erano state segnalate 169 vittime. Il totale è di 20.524 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 22 novembre, Sono 8.391. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva Sono 949. I guariti e i dimessi Sono in tutto 186.680. I dati arrivano a fronte di un incremento di tamponi pari a +29.800 unità, per un totale di 3.798.851 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi anche: Coronavirus in ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) Il bollettino del 22 novembre+5.094 icasi diin. In diminuzione rispetto a ieri, quando il bollettino regionale ne conteggiava +8.853. Nelle ultime 24 ore si registrano +165 decessi mentre ieri erano state segnalate 169. Il totale è di 20.524 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari, 22 novembre,8.391. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva949. I guariti e i dimessiin tutto 186.680. I dati arrivano a fronte di un incremento di tamponi pari a +29.800 unità, per un totale di 3.798.851 test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi anche:in ...

