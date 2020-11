Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: meno di 30mila nuovi casi (Di domenica 22 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 novembre Scendono ancora i contagi in Italia. Sono 28.337 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 188mila tamponi. Resta intorno al 15% il tasso di positività. Ritornano sotto le 600 unità (562) i decessi in un giorno. Numeri leggermente più alti per quanto riguarda la pressione sui servizi sanitari. Sono 43 le ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 22 novembre Scendono ancora i contagi in. Sono 28.337 inelle24 ore, a fronte di oltre 188mila tamponi. Resta intorno al 15% il tasso di positività. Ritornano sotto le 600 unità (562) i decessi in un giorno. Numeri leggermente più alti per quanto riguarda la pressione sui servizi sanitari. Sono 43 le ...

