Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 22 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 novembre Nuova frenata dei contagi da Coronavirus in Italia. Sono 34.767 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 237mila tamponi. Dato che fa ritornare il tasso di positività al 14,6%. Restano stabili (692) i decessi, mentre i guariti sono oltre 19mila. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, la crescita ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 21 novembre Nuova frenata dei contagi dain. Sono 34.767 i nuovi casi nelle24 ore, a fronte di oltre 237mila tamponi. Dato che fa ritornare il tasso di positività al 14,6%. Restano stabili (692) i decessi, mentre i guariti sono oltre 19mila. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, la crescita ...

