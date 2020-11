Coronavirus in Italia, bollettino del 22 novembre: 28.337 nuovi casi su 188.747 tamponi (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 34.767), a fronte di 188.747 tamponi giornalieri effettuati (ieri 237.225), con la percentuale di positivi al 15% (ieri 14,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 22 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 562 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.801 (+43). Leggi su tg24.sky (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 icontagi di Covid-19 in(ieri 34.767), a fronte di 188.747giornalieri effettuati (ieri 237.225), con la percentuale di positivi al 15% (ieri 14,6%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 22sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 562 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.801 (+43).

