Coronavirus, in Italia 28.337 nuovi casi e altri 562 decessi (Di domenica 22 novembre 2020) In Italia ci sono 28.337 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 188.747 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente i positivi in più erano 34.767 su 237.225 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) Inci sono 28.337dia fronte di 188.747 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente i positivi in più erano 34.767 su 237.225 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono ...

fanpage : Era una delle città con le luminarie di Natale più suggestive d'Italia. Oggi la decisione: niente luci In rispetto… - StefanoFassina : Tutta l’Italia, sul piano economico e sociale, è zona rossa: rinvio/ cancellazione di tasse e contributi per Partit… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi casi e 562 morti - internewsit : #Coronavirus in #Italia, #bollettino del 22 novembre: tutti i dati aggiornati - - Corriere : In Italia 28.337 nuovi casi. Calano le vittime: 562 nelle ultime 24 ore. L’ultimo bol... -