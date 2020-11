Coronavirus, il bollettino di oggi: ci si prepara alla terza ondata dopo Natale (Di domenica 22 novembre 2020) Il Coronavirus preoccupa in vista del Natale, con un equilibrio tra necessità economiche e dovere di preservare la salute dei cittadini sempre più precario. Mentre il governo prepara il nuovo decreto Ristori e si dibatte sulla diminuzione delle misure restrittive in vista delle festività, arriva l’avvertimento per il rischio di una terza ondata dopo dicembre. Nonostante la diminuzione dei contagi confermata dal bollettino di oggi, dovuta alle ultime settimane di limitazioni, gli scienziati avvertono che bisogna mantenere alta l’attenzione. Soprattutto bisogna lavorare per contenere la pressione critica sugli ospedali. Coronavirus, il bollettino di oggi Sono 28.337 i nuovi positivi (-6.430 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 22 novembre 2020) Ilpreoccupa in vista del, con un equilibrio tra necessità economiche e dovere di preservare la salute dei cittadini sempre più precario. Mentre il governoil nuovo decreto Ristori e si dibatte sulla diminuzione delle misure restrittive in vista delle festività, arriva l’avvertimento per il rischio di unadicembre. Nonostante la diminuzione dei contagi confermata daldi, dovuta alle ultime settimane di limitazioni, gli scienziati avvertono che bisogna mantenere alta l’attenzione. Soprattutto bisogna lavorare per contenere la pressione critica sugli ospedali., ildiSono 28.337 i nuovi positivi (-6.430 ...

