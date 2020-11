Coronavirus, il bollettino di oggi: 28.337 nuovi contagi e 562 morti. Oltre 800mila i positivi, 34mila quelli ricoverati (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 (ieri erano stati 34.767) i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 188.747 tamponi. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 562 (692), per un totale di 49.823 vittime dll’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi sono 805.947, dei quali 767.867 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.279 (+216 rispetto a ieri), di questi 3.801 in terapia intensiva (+43). La regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (5.094), seguita da Campania (3.217), Veneto (2.956), Emilia-Romagna (2.665), Piemonte (2.641) e Lazio (2.533). L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 (ieri erano stati 34.767) icasi diin Italia, a fronte di 188.747 tamponi. I, nelle ultime 24 ore, sono stati 562 (692), per un totale di 49.823 vittime dll’inizio dell’emergenza. Gli attualmentesono 805.947, dei quali 767.867 in isolamento domiciliare. Iin ospedale con sintomi sono 34.279 (+216 rispetto a ieri), di questi 3.801 in terapia intensiva (+43). La regione con il maggior numero dicasi è sempre la Lombardia (5.094), seguita da Campania (3.217), Veneto (2.956), Emilia-Romagna (2.665), Piemonte (2.641) e Lazio (2.533). L'articolo LA NOTIZIA.

