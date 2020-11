Coronavirus, il bollettino con i dati aggiornati al 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) I dati pubblicati dalla Protezione Civile aggiornati ad oggi 20 novembre sull’andamento della situazione Coronavirus in Italia La Protezione Civile ha diffuso i nuovi dati epidemiologici relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi si registrano 28.337 nuovi casi positivi al Covid-19. I dati di oggi segnano inoltre 13.574 guariti. I decessi registrati invece sono 562, in diminuzione quindi rispetto a ieri. Nella giornata del 21 novembre infatti si sono contati 692 decessi legati al Covid. In totale oggi si registrano 188.747 tamponi. Aumenta il numero dei cittadini positivi al Coronavirus ricoverati, oggi si registra un aumento di 43 posti occupati nelle terapie intensive. I ricoveri registrati in 24 ore sono invece 216. I posti ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020) Ipubblicati dalla Protezione Civilead oggi 20sull’andamento della situazionein Italia La Protezione Civile ha diffuso i nuoviepidemiologici relativi all’emergenzain Italia. Oggi si registrano 28.337 nuovi casi positivi al Covid-19. Idi oggi segnano inoltre 13.574 guariti. I decessi registrati invece sono 562, in diminuzione quindi rispetto a ieri. Nella giornata del 21infatti si sono contati 692 decessi legati al Covid. In totale oggi si registrano 188.747 tamponi. Aumenta il numero dei cittadini positivi alricoverati, oggi si registra un aumento di 43 posti occupati nelle terapie intensive. I ricoveri registrati in 24 ore sono invece 216. I posti ...

