Coronavirus | i nuovi casi sono 28 337 su 188 747 tamponi effettuati Le vittime 562

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 28.337, sulla base di 188.747 tamponi, 562 i morti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 49.823. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 34.767, su 237.225 tamponi, mentre le vittime erano state 692.

