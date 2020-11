Coronavirus, Galli su Crisanti e il vaccino: “Voleva dire altro, io volontario” (Di domenica 22 novembre 2020) Massimo Galli ha parlato del nuovo vaccino, che dovrebbe essere disponibile a gennaio, difendendo inoltre il collega. Massimo Galli (Facebook)Il responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, è intervenuto in merito alla delicata questione vaccini. Proprio in questi giorni lo stesso ministro Speranza annuncia una campagna di proporzioni mai viste. Intanto qualche suo collega, come Andrea Crisanti, docente di microbiologia e virologia all’Università di Padova, si era detto poco convinto delle notizie finora arrivate. Arrivando, di fatto a mettere in dubbio l’intera operazione. In merito alla possibilità che si possa presto passare alla commercializzazione del vaccino, Galli ha dichiarato che sarà un ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020) Massimoha parlato del nuovo, che dovrebbe essere disponibile a gennaio, difendendo inoltre il collega. Massimo(Facebook)Il responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo, è intervenuto in merito alla delicata questione vaccini. Proprio in questi giorni lo stesso ministro Speranza annuncia una campagna di proporzioni mai viste. Intanto qualche suo collega, come Andrea, docente di microbiologia e virologia all’Università di Padova, si era detto poco convinto delle notizie finora arrivate. Arrivando, di fatto a mettere in dubbio l’intera operazione. In merito alla possibilità che si possa presto passare alla commercializzazione delha dichiarato che sarà un ...

alcinx : RT @Open_gol: Mentre in Sicilia monta la polemica sul dirigente che spingeva per aumentare i posti letto, il primario del Sacco solleva i s… - Open_gol : Mentre in Sicilia monta la polemica sul dirigente che spingeva per aumentare i posti letto, il primario del Sacco s… - giulio_galli : RT @Ettore_Rosato: Campioni per sempre. A 81 anni #Giovanni Trapattoni, storico difensore del Milan, ex allenatore di Inter, Juve e Naziona… - RedazioneLaNews : #Milano Covid, Galli chiede calma: 'Non facciamo per Natale quello che abbiamo fatto a Ferragosto' - giulio_galli : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: anche oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend rimane stabile a 83 Nota metodologica completa: https:… -