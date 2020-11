Coronavirus, calano nuovi contagiati e vittime ma meno tamponi. Aifa: 1,7 milioni italiani vaccinabili metà gennaio (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 6.000 meno di ieri, precisamente 34.767. In calo anche le vittime in un giorno, pari a 562 contro le 692 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. L'incremento degli attuali positivi è di 14.201, per un totale di 805.947. I pazienti dimessi sono stati 13.574. Il totale degli ospedalizzati è di 38.080 pazienti, con un aumento di 259 casi rispetto a ieri.Il numero di persone in terapia intensiva è pari a 3.801, con un incremento di 43 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare si trovano 767.867 persone, pari a 13.942 in più. I tamponi effettuati sono 188.747, circa 50.000 in meno rispetto a ieri (237.225). Il numero totale dei ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 novembre 2020) Sono 28.337 icasi diin Italia nelle ultime 24 ore, oltre 6.000di ieri, precisamente 34.767. In calo anche lein un giorno, pari a 562 contro le 692 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza. L'incremento degli attuali positivi è di 14.201, per un totale di 805.947. I pazienti dimessi sono stati 13.574. Il totale degli ospedalizzati è di 38.080 pazienti, con un aumento di 259 casi rispetto a ieri.Il numero di persone in terapia intensiva è pari a 3.801, con un incremento di 43 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare si trovano 767.867 persone, pari a 13.942 in più. Ieffettuati sono 188.747, circa 50.000 inrispetto a ieri (237.225). Il numero totale dei ...

