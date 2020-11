Coronavirus, calano i contagi in Irpinia: resta alta la guardia per Montoro (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.363 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID, 93 persone: – 4, residenti nel comune di altavilla irpina; – 4, residenti nel comune di Ariano irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 5, residenti nel comune di Avella; – 13, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Frigento; – 5, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Greci; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lapio; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 5, residenti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.363 tamponi analizzati, sono risultate positive al COVID, 93 persone: – 4, residenti nel comune divilla irpina; – 4, residenti nel comune di Ariano irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 5, residenti nel comune di Avella; – 13, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Frigento; – 5, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Greci; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lapio; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 5, residenti ...

