Coronavirus, bollettino del 22 novembre: 562 morti (totale 49.823), 28.337 nuovi casi, 3.801 in terapia intensiva (Di domenica 22 novembre 2020) I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 188.747 per un totale di 20.388.576. La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma la Lombardia (+5.094), seguita dal Piemonte (+2.641), Campania (+3.217), Veneto (+2.956), Emilia-Romagna (+2.665) e Lazio (+2.533) Leggi su firenzepost (Di domenica 22 novembre 2020) I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 188.747 per undi 20.388.576. La regione con il maggior numero disi conferma la Lombardia (+5.094), seguita dal Piemonte (+2.641), Campania (+3.217), Veneto (+2.956), Emilia-Romagna (+2.665) e Lazio (+2.533)

