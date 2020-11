Coronavirus Asl di Latina: 236 nuovi casi e 4 morti, ecco la ripartizione Comune per Comune (Di domenica 22 novembre 2020) Non si arresta la corsa del virus: l’Asl di Latina comunica che rispetto a ieri sono stati registrati 236 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (40), di Castelforte (1), Cisterna di Latina (16), di Cori (1), di Fondi (15), di Formia (27), di Gaeta (6),di Itri (5), di Latina (63), di Lenola (3), di Minturno (5), di Norma (2), di Pontinia (6), di Ponza (1) di Priverno (10), di Prossedi (1) di Rocca Massima (1), di Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (4), di S.S. Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (1), di Sezze (2), di Sonnino (2), di Terracina (21). Sono stati registrati i decessi di 2 pazienti residenti nel Comune di Fondi e 2 pazienti residenti nel Comune di Latina. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 novembre 2020) Non si arresta la corsa del virus: l’Asl dicomunica che rispetto a ieri sono stati registrati 236positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (40), di Castelforte (1), Cisterna di(16), di Cori (1), di Fondi (15), di Formia (27), di Gaeta (6),di Itri (5), di(63), di Lenola (3), di Minturno (5), di Norma (2), di Pontinia (6), di Ponza (1) di Priverno (10), di Prossedi (1) di Rocca Massima (1), di Roccasecca dei Volsci (1), Sabaudia (4), di S.S. Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (1), di Sezze (2), di Sonnino (2), di Terracina (21). Sono stati registrati i decessi di 2 pazienti residenti neldi Fondi e 2 pazienti residenti neldi. Leggi ...

