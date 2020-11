Coronavirus | 28 337 casi con 188 747 tamponi Morti 562 Nell’ultima settimana 13mila contagi accertati in meno dei sette giorni precedenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) Sono i 28.337 nuovidiin Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 188.747processati. Isono 562. Dopo la frenata degli scorsi, tornano nuovamente ad aumentare le terapie intensive, con un saldo tra ingressi e uscite di +43 posti letto occupati, e sale anche il totale di persone ricoverate nei reparti Covid con +216. Il totale deitra lunedì e domenica è per la prima volta inferiore rispetto allaprecedente: negli ultimi 7– con 7milain più effettuati – sono state 230.349 le diagnosi di positività accertate, la scorsaerano state 243.444. Una contrazione del 5 per cento, dopo un mese in cui i tassi di crescita ...