Conte vuole il bonus natalizio da 500 euro per i cassintegrati Maggioranza contraria

Il premier Giuseppe Conte vorrebbe elargire un bonus Natale da 500 euro a chi è stato in cassa integrazione per almeno otto settimane. Un'idea, quella del presidente del Consiglio, finalizzata a sopperire ai ritardi nell'erogazione della CiG, con moltissime persone costrette ad aspettare mesi prima di riscuotere quanto loro dovuto. Da qui l'iniziativa di Conte, che però, stando a quanto racconta Alessandro Barbera su La Stampa, trova ben poco sostegno tra gli alleati della Maggioranza. Avrebbero infatti espresso forti dubbi i vice del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (ovvero Antonio Misiani del Pd, Laura Castelli del M5s e Maria Cecilia Guerra di Leu), nonché Italia Viva, per bocca del suo responsabile economico Luigi Marattin. Una contrarietà di tutto l'arco della Maggioranza, ...

