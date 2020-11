Conte contro Marocchi: «Frasi inaccettabili nei miei confronti» (Di domenica 22 novembre 2020) Antonio Conte è furioso dopo la vittoria contro il Torino arrivata dopo una rimonta al seguito del doppio svantaggio. Lo scontro con Marocchi Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Inter-Torino. Le sue dichiarazioni. INTER – «Non siamo ancora una grande squadra, perché una grande squadra non consente sistematicamente queste situazioni in 12 partite. Dobbiamo lavorare sotto questo aspetto per diventarlo. A volte ci sono sirene che ammaliano e si casca nel tranello, invece dobbiamo mettere il campo in salita per gli avversari. Solo lì possiamo parlare di Inter in lizza per vincere, altrimenti sono chiacchiere. E tanti le fanno anche per crearci problemi. Mi aspetto sempre analisi oneste intellettualmente». Conte E Marocchi – «Ma di che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Antonioè furioso dopo la vittoriail Torino arrivata dopo una rimonta al seguito del doppio svantaggio. Lo sconAntonioha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Inter-Torino. Le sue dichiarazioni. INTER – «Non siamo ancora una grande squadra, perché una grande squadra non consente sistematicamente queste situazioni in 12 partite. Dobbiamo lavorare sotto questo aspetto per diventarlo. A volte ci sono sirene che ammaliano e si casca nel tranello, invece dobbiamo mettere il campo in salita per gli avversari. Solo lì possiamo parlare di Inter in lizza per vincere, altrimenti sono chiacchiere. E tanti le fanno anche per crearci problemi. Mi aspetto sempre analisi oneste intellettualmente».– «Ma di che ...

