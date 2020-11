“Con Milly ci siamo corteggiati per molti anni”, la rivelazione in diretta spiazza (Di domenica 22 novembre 2020) La confessione è arrivata nel corso di Domenica In, dove un concorrente di “Ballando con le stelle” ha spiegato che da anni stava cercando un modo per lavorare nello show di Milly Carlucci Fonte foto: web“Ballando con le stelle” è ormai giunto al termine è ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Alle loro spalle è giunta la coppia formata da Veera Kinnunen e Paolo Conticini. Proprio quest’ultimo si è lasciato ad una serie di considerazioni sulla sua esperienza al noto programma di Rai1. In primis è partito con una rivelazione piuttosto interessante su Milly Carlucci. Nel corso della sua apparizione a Domenica In, al cospetto della padrona di casa Mara Venier ha svelato un aneddoto che di certo non è passato inascoltato: “Con Milly ci ... Leggi su chenews (Di domenica 22 novembre 2020) La confessione è arrivata nel corso di Domenica In, dove un concorrente di “Ballando con le stelle” ha spiegato che da anni stava cercando un modo per lavorare nello show diCarlucci Fonte foto: web“Ballando con le stelle” è ormai giunto al termine è ad aggiudicarsi la vittoria sono stati Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Alle loro spalle è giunta la coppia formata da Veera Kinnunen e Paolo Conticini. Proprio quest’ultimo si è lasciato ad una serie di considerazioni sulla sua esperienza al noto programma di Rai1. In primis è partito con unapiuttosto interessante suCarlucci. Nel corso della sua apparizione a Domenica In, al cospetto della padrona di casa Mara Venier ha svelato un aneddoto che di certo non è passato inascoltato:ci ...

