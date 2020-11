Come mai in una grande democrazia come gli Stati Uniti non c’è un’autorità che presiede alle elezioni presidenziali? (Di domenica 22 novembre 2020) Ci sono uffici che scrutinano i voti, altri che contano quelli che arrivano per posta. Hanno giurato tutti sulla Bibbia. Ma, poi, è la CNN ad attribuire la vittoria a un candidato o all’altro. Non essendoci la proclamazione del risultato, chiunque può dire di aver vinto o insinuare che ci siano Stati brogli. Intanto, sciami di energumeni manifestano in favore del proprio beniamino. Gli scontri possono trasformarsi in disordini. Ognuno pensa agli interessi di partito non all’America né al pericolo che corre la democrazia e neppure al razzismo endemico che può esplodere da un momento all’altro. Allarme dell’interpol: sul web si vende un vaccino antivirus e fioccano le richieste. È una burla o un test sull’idiozia?In un paese dall’economia liberale come il nostro, la ricchezza è affidata all’iniziativa privata. Mentre la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 22 novembre 2020) Ci sono uffici che scrutinano i voti, altri che contano quelli che arrivano per posta. Hanno giurato tutti sulla Bibbia. Ma, poi, è la CNN ad attribuire la vittoria a un candidato o all’altro. Non essendoci la proclamazione del risultato, chiunque può dire di aver vinto o insinuare che ci sianobrogli. Intanto, sciami di energumeni manifestano in favore del proprio beniamino. Gli scontri possono trasformarsi in disordini. Ognuno pensa agli interessi di partito non all’America né al pericolo che corre lae neppure al razzismo endemico che può esplodere da un momento all’altro. Allarme dell’interpol: sul web si vende un vaccino antivirus e fioccano le richieste. È una burla o un test sull’idiozia?In un paese dall’economia liberaleil nostro, la ricchezza è affidata all’iniziativa privata. Mentre la ...

