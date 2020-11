"Come la tv per te". Ballando, finale con rissa. L'orrore di Mariotto, il gelo di Milly Carlucci: "Te la sei cercata" (Di domenica 22 novembre 2020) gelo tra Guillermo Mariotto e Costantino della Gherardesca a Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci su Raiuno. Durante la finalissima, l'estroso presentatore concorrente ha risposto pan per focaccia al più perfido dei giudici. "Il ballo per me è Come la televisione per te", lo ha provocato l'ex presentatore di Pechino Express. Caso più unico che raro, nella storia di Ballando: gli altri giurati hanno premiato con un 10 l'esibizione di Costantino, ma soprattutto la sua pepata risposta a Mariotto, che pochi secondo prima l'aveva umiliato senza mezzi termini: "Il ballo non è cosa per te, il tango era orrendo. Non fa per te e non mi piace il modo in cui disprezzi la danza". Nessuna pietà, nemmeno in finalissima. Tanto che la stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020)tra Guillermoe Costantino della Gherardesca acon le stelle, lo show disu Raiuno. Durante la finalissima, l'estroso presentatore concorrente ha risposto pan per focaccia al più perfido dei giudici. "Il ballo per me èla televisione per te", lo ha provocato l'ex presentatore di Pechino Express. Caso più unico che raro, nella storia di: gli altri giurati hanno premiato con un 10 l'esibizione di Costantino, ma soprattutto la sua pepata risposta a, che pochi secondo prima l'aveva umiliato senza mezzi termini: "Il ballo non è cosa per te, il tango era orrendo. Non fa per te e non mi piace il modo in cui disprezzi la danza". Nessuna pietà, nemmeno in finalissima. Tanto che la stessa ...

