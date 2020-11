Come cambia la Messa dal 29 novembre: dal nuovo Padre nostro alle invocazioni (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 novembre 2020 - Da domenica prossima, 29 novembre , entra in vigore il nuovo Messale . Oggi è stata quindi l'ultima volta in cui in chiesa si è recitato il Padre nostro Come lo conosciamo da ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 222020 - Da domenica prossima, 29, entra in vigore ille . Oggi è stata quindi l'ultima volta in cui in chiesa si è recitato illo conosciamo da ...

Entra in vigore il nuovo messale voluto da Papa Francesco. In vari passaggi si affianca a "fratelli" il termine "sorelle". Le regole per la messa di Natale ...

Domenica 29 novembre, prima di Avvento, entra in vigore nelle chiese toscane il nuovo messale romano. Ma quanti sacerdoti inizieranno subito a celebrare con le nuove formulazioni?

