Coltivava marijuana nel suo appartamento | denunciato 49enne di portici

(Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Angelo Camillo de Meis. Gli agenti hanno rinvenuto sul posto una piccola serra per la coltivazione di piante di. Sul posto erano anche presenti lampade alogene per accelerarne la crescita. Gli agenti di Polizia hanno sequestrato 5 piante di, 2 involucri con 10 grammi di cannabis, oltre che un contenitore con all’interno diversi semi. L’uomo, unnapoletano con precedenti, è statoper detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.