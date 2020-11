Classifica Mondiale MotoGP: Joan Mir chiude con tredici punti su Franco Morbidelli (Di domenica 22 novembre 2020) Il MotoMondiale 2020 ha appena visto andare in scena la gara della MotoGP del GP di Portogallo: si è corso a Portimao, dove oggi si è ritirato il vincitore della Classifica iridata con 171 punti, l’iberico della Suzuki Joan Mir, che chiude a +13 su Franco Morbidelli, oggi terzo al traguardo. Classifica Mondiale MotoGP 1 Joan MIR Suzuki SPA 1712 Franco Morbidelli Yamaha ITA 158 3 Alex RINS Suzuki SPA 1394 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 135 5 Pol ESPARGARO KTM SPA 135 6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 132 7 Jack MILLER Ducati AUS 132 8 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 127 9 Miguel OLIVEIRA KTM POR 125 10 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 116 11 Brad BINDER KTM RSA 8712 ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Il Moto2020 ha appena visto andare in scena la gara delladel GP di Portogallo: si è corso a Portimao, dove oggi si è ritirato il vincitore dellairidata con 171, l’iberico della SuzukiMir, chea +13 su, oggi terzo al traguardo.MIR Suzuki SPA 1712Yamaha ITA 158 3 Alex RINS Suzuki SPA 1394 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 135 5 Pol ESPARGARO KTM SPA 135 6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 132 7 Jack MILLER Ducati AUS 132 8 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 127 9 Miguel OLIVEIRA KTM POR 125 10 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 116 11 Brad BINDER KTM RSA 8712 ...

