Classifica Mondiale Moto3: Albert Arenas vince con quattro punti su Ai Ogura e Tony Arbolino

Il MotoMondiale 2020 ha appena visto andare in scena la gara della Moto3 del GP di Portogallo: si è corso a Portimao, dove oggi con il dodicesimo posto, vince la Classifica iridata con 174 punti l'iberico della KTM Albert Arenas, con quattro lunghezze di margine sul nipponico Ai Ogura e sull'italiano Tony Arbolino, a quota 170.

Classifica FINALE Mondiale Moto3

1 Albert Arenas KTM SPA 174
2 Ai Ogura Honda JPN 170
3 Tony Arbolino Honda ITA 170
4 Raul FERNANDEZ KTM SPA 159
5 Celestino VIETTI KTM ITA 146
6 Jaume MASIA Honda SPA 140
7 John MCPHEE Honda GBR 131
8 Darryn BINDER ...

