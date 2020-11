Classifica e oroscopo lunedì 23 novembre 2020 | lunedì scoppiettante per lo Scorpione | il Sagittario è irrequieto

Leggi su giornal

(Di domenica 22 novembre 2020) Ecco l’di23e ladei segni zodiacali. Una nuova settimana è ormai alle porte. Partirà con il piede giusto? L’Ariete ritroverà forza e ottimismo, i Gemelli saranno piuttosto indaffarati. Ottima partenza per lo, il Capricorno e i Pesci. Vuoi saperne di più? Leggi l’die scopri ladei segni zodiacali. Ariete Secondo l’dila tua settimana partirà con il piede giusto. Il Sole in aspetto favorevole e Marte nel segno ti assicureranno energia, forza e un rinnovato ottimismo. Molto presto anche la Luna diventerà tua amica. La tua rimonta non è più un’utopia! C’è chi ...