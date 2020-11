"Ciro Grillo? Qual è la sua unica sfortuna". Travaglio infamante: la violenza e Berlusconi, siamo oltre la vergogna (Di domenica 22 novembre 2020) Marco Travaglio in soccorso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo che rischia il processo per violenza ai danni di una ragazza nella sua villa in Sardegna un anno e mezzo fa. A causa dei tempi particolarmente "dilatati", Alessandro Sallusti e il Giornale hanno inserito il rampollo tra gli "indecenti" (gli altri sono i grillini Nicola Morra e Chiara Appendino) e il direttore del Fatto quotidiano fa scattare subito l'allarme rosso. Nel suo editoriale domenicale, Travaglio si scatena in una serie di riferimenti velenosissimi, ovviamente a Silvio Berlusconi. Ciro Grillo, sottolinea, "è un giovane privato cittadino indagato per presunti reati sessuali, che ha la sfortuna di non essere iscritto a Forza Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Marcoin soccorso di, il figlio di Beppeche rischia il processo perai danni di una ragazza nella sua villa in Sardegna un anno e mezzo fa. A causa dei tempi particolarmente "dilatati", Alessandro Sallusti e il Giornale hanno inserito il rampollo tra gli "indecenti" (gli altri sono i grillini Nicola Morra e Chiara Appendino) e il direttore del Fatto quotidiano fa scattare subito l'allarme rosso. Nel suo editoriale domenicale,si scatena in una serie di riferimenti velenosissimi, ovviamente a Silvio, sottolinea, "è un giovane privato cittadino indagato per presunti reati sessuali, che ha ladi non essere iscritto a Forza Italia ...

