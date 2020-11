Ciro Grillo, la foto compromettente e privatissima con la ragazza in camera da letto. Imbarazzo M5s (Di domenica 22 novembre 2020) La bomba Ciro Grillo scoppia sul Movimento 5 Stelle. Il figlio del fondatore Beppe Grillo rischia il processo per violenza ai danni di una ragazza sua ospite nella villa sarda di famiglia, nell'estate 2019. Secondo la Verità, nel fascicolo giudiario relativo alla vicenda emergerebbero dettagli pesanti,. "Grillo, alla presenza di Capitta che scattava fotografie per immortalarlo e di Lauria, appoggiava i propri genit*** sul capo di R. M., la quale, in stato di incoscienza perché addormentata, era costretta a subire tale atto ses***e". Con queste parole, sempre stando a quanto riporta la Verità, il procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso avrebbe descritto gli abusi di cui è accusato Grillo Junior. Lo scatto sarebbe stato depositato e nelle disponibilità delle parti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) La bombascoppia sul Movimento 5 Stelle. Il figlio del fondatore Bepperischia il processo per violenza ai danni di unasua ospite nella villa sarda di famiglia, nell'estate 2019. Secondo la Verità, nel fascicolo giudiario relativo alla vicenda emergerebbero dettagli pesanti,. ", alla presenza di Capitta che scattavagrafie per immortalarlo e di Lauria, appoggiava i propri genit*** sul capo di R. M., la quale, in stato di incoscienza perché addormentata, era costretta a subire tale atto ses***e". Con queste parole, sempre stando a quanto riporta la Verità, il procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso avrebbe descritto gli abusi di cui è accusatoJunior. Lo scatto sarebbe stato depositato e nelle disponibilità delle parti.

