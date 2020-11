Chiara Ferragni posta un video sui social, Giulia Valentina la ex di Fedez risponde e interviene Fedez molto contrariato “ieri mia moglie …” (Di domenica 22 novembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono sempre molto attivi sui social tanto che ne hanno fatto un lavoro ma anche moto presenti nel sociale. Infatti, sia la loro presenza che il riscontro che hanno in termini di seguito è tale che anche il presidente del consiglio dei ministri li ha contattati per spingere i ragazzi all’uso della mascherina. Qualche giorno fa, Chiara Ferragni ha girato un video che poi ha postato sui social nel quale ha affrontato un tema molto serio. Il video di Chiara Ferragni e la risposta di Giulia Valentina, la ex fidanzata di ... Leggi su baritalianews (Di domenica 22 novembre 2020)sono sempreattivi suitanto che ne hanno fatto un lavoro ma anche moto presenti nele. Infatti, sia la loro presenza che il riscontro che hanno in termini di seguito è tale che anche il presidente del consiglio dei ministri li ha contattati per spingere i ragazzi all’uso della mascherina. Qualche giorno fa,ha girato unche poi hato suinel quale ha affrontato un temaserio. Ildie la risdi, la ex fidanzata di ...

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - ilfattoblog : ‘Essere donna nel 2020’: questo è il vero fenomeno Chiara Ferragni - RossoFiorentin1 : Violenza sulle donne, Chiara Ferragni ai media: 'Genovese descritto come genio, assurdo' - _afoolwhodreams : RT @AleMancinelli8: brava chiara ferragni che fa un video importante su quanto sia fondamentale condannare il victim shaming, lo slut shami… - soloio0509 : RT @AzzurraBarbuto: Pure il cognato di Chiara Ferragni ora mi dà consigli di lettura per correggere il mio cinismo e la mia disumanità. Ma… -