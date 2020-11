Chiara Ferragni nostalgica su IG | “Il miracolo della vita”

(Di domenica 22 novembre 2020) L’influencersta aspettando il suo secondo figlio dal rapper Fedez. Nelle scorse ore ha pubblicato una foto molto tenera. Vediamo insieme di quale scatto si tratta. Dopo aver vinto “l’Ambrogino d’oro” per aver lanciato una raccolta fondi per sostenere la terapia intensiva del San Raffaele di Milano,ha avuto un’altra piacevole L'articolo Curiosauro.

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Viviamo in una società maschilista. Spesso sono le donne stesse che accusano le donne' - kurtcockaine___ : Ah quindi ti ha regalato anche un maglione di Chiara Ferragni Collection? Wow che caldo sto x darmi fuocooo :* - lapsus_linguae : comunque il discorsetto incoraggiante della regina alla prima ministra veramente fuori luogo e sembra cascare propr… - vidaflowe : che poi la Chiara Ferragni che tanto criticate è una delle poche che si mostra struccata e non ritocca le foto (anc… - camiveneri : falta la de ori sabatini con Chiara ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Li rimettiamo ai piedi subito dopo la fine dell’estate e non ce li togliamo più fino alla fine dell’inverno: gli stivaletti sono uno degli accessori chiave del nostro guardaroba e ci accompagnano da m ..."Il problema secondo me è che la nostra società è ancora molto maschilista e patriarcale, dove le donne vengono giudicate in maniere differenti" ha detto Chiara Ferragni su instagram in un video sui ...