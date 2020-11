Chi è Valeria Pintore | la donna che ha stregato Gianmarco Tognazzi

(Di domenica 22 novembre 2020) E’ da più di 17 anni al fianco di, il figlio minore del compianto Ugo. Stiamo parlando della affascinante, classe 1978, originaria di Sassari. Da sempre molto riservata, di lei si sa che il padre è Giovanni, grande estimatore di vini. E’ stata la sua influenza, in seguito, per esempio, a spingere la coppia a iniziare questo percorso presso la tenuta della famiglia. Notoriamente schiva e non amante in modo particolare dei social, la giovane conosceverso il 2003, grazie a una cena tra amici comuni. Ai tempilavora ancora al Comune e non ha mai avuto nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Mentre se perè amore a prima vista, a quanto pare lei ...

MonEleonora : @VNotKind @Andinika6 Sì, Valeria, sono invidiosissima. Mi mostra le liste delle quali mi accusa, gradirei sapere c… - demjswrists : RT @xattorneyx: 'dottore, si, certo domani alle 10' 'chi era?' 'un'amica.' 'dottore?' 'eh si la chiamo dottore perché fa così di cognome, V… - Aurazzurra : RT @xattorneyx: 'dottore, si, certo domani alle 10' 'chi era?' 'un'amica.' 'dottore?' 'eh si la chiamo dottore perché fa così di cognome, V… - MiryanaBim : RT @xattorneyx: 'dottore, si, certo domani alle 10' 'chi era?' 'un'amica.' 'dottore?' 'eh si la chiamo dottore perché fa così di cognome, V… - troiaemotiva : RT @xattorneyx: 'dottore, si, certo domani alle 10' 'chi era?' 'un'amica.' 'dottore?' 'eh si la chiamo dottore perché fa così di cognome, V… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Valeria

Il nuovo Dpcm dovrebbe dare il via libera agli impianti nelle zone gialle e in quelle arancioni, ma solo al 50% in questo caso. Nulla da fare per le rosse. Piccolo dettaglio: non ci si sposta dai comu ...Sul palcoscenico dell’appartamento borghese dove Mariagrazia Ardengo (Valeria Bruni Tedeschi) vive con i figli Michele (Vincenzo Crea) e Carla (Beatrice Grannò), assediata dalla presenza sempre più in ...