Chi è Michael Houghton | Premio Nobel per la medicina 2020

Leggi su newsmondo

(Di domenica 22 novembre 2020) Chi è, il virologo britannico che ha vinto ilper lainsieme ad Alter e Rice. LONDRA (INGHILTERRA) –è uno dei vincitori delper la. Il riconoscimento è stato dato insieme ai colleghi Alter e Rice per aver identificato gli anticorpi dell’epatite C nel sangue. Un riconoscimento importante per il britannico in un momento non facile come quello del coronavirus. Il virologo è impegnato in prima persona nella lotta contro il Covid-19. Chi è, la biografia del virologo britannico Nato a Londra nel 1949,...