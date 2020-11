Che tempo che fa stasera domenica 22 novembre in tv: orario, ospiti e anticipazioni (Di domenica 22 novembre 2020) Che tempo che fa va in scena stasera domenica 15 novembre su Rai Tre. Il programma condotto da Fabio Fazio comincerà con l’anteprima alle ore 20, per poi tornare con il programma vero e proprio alle ore 20:30, mentre alle 23 andrà in onda “Che tempo Che Fa – Il Tavolo”. Sono tantissimi gli ospiti attesi in puntata. Interverrà il Ministro della Salute Roberto Speranza. Successivamente saranno ospiti di Fazio il Premio Nobel 2020 per la Medicina Michael Houghton e le star di Hollywood Glenn Close e Ron Howard. Presente anche il giovane tennista italiano Jannik Sinner. Gli altri ospiti saranno Andrea Bocelli, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Cheche fa va in scena15su Rai Tre. Il programma condotto da Fabio Fazio comincerà con l’anteprima alle ore 20, per poi tornare con il programma vero e proprio alle ore 20:30, mentre alle 23 andrà in onda “CheChe Fa – Il Tavolo”. Sono tantissimi gliattesi in puntata. Interverrà il Ministro della Salute Roberto Speranza. Successivamente sarannodi Fazio il Premio Nobel 2020 per la Medicina Michael Houghton e le star di Hollywood Glenn Close e Ron Howard. Presente anche il giovane tennista italiano Jannik Sinner. Gli altrisaranno Andrea Bocelli, Roberto Burioni, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini, Michela Murgia, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, il parroco di Lampedusa Don Carmelo La ...

borghi_claudio : Ricordo a chi mi segnala la vicenda della multa per 'mancato coprifuoco' al senzatetto di Como che la multa non è s… - sbonaccini : Questa mattina ho ricevuto una bella notizia: sono risultato negativo all’ultimo tampone di controllo. Ancora per q… - BiagioAntonacci : Eccomi qui a cazzeggiare per ritrovare quel profumo di miscela che misto alla natura inebria.... con la mia “OSSA M… - danieleauconeop : Non rammaricarti perché sei nato in un tempo in cui non puoi vedere il Signore nella carne.Egli non ti ha privato d… - nonmitoccate : RT @maticalmi: comunque noi abbiamo due minuti di vita ma tutte le volte che respiriamo si rinnova il tempo -