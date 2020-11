"Che Natale sarà?" E Matteo Bassetti piange in tv (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Matteo Bassetti non è riuscito a trattenere le lacrime in tv pensando al prossimo Natale, il primo senza la sua mamma, scomparsa di recente Una settimana fa, Matteo Bassetti ha perso sua madre. Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova non ha fatto mancare il suo impegno durante questi giorni, ha continuato a stare in corsia ad assistere i suoi pazienti e a svolgere il lavoro divulgativo che da marzo lo porta spesso in tv. Oggi, tornando sull'argomento a Domenica In, l'infettivologo non è riuscito a trattenere le lacrime al pensiero del primo Natale senza la sua mamma. nodo 1904544 Domenica scorsa, Matteo Bassetti era ospite di Barbara d'Urso a Live-Non è la d'Urso ed è in ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galicinon è riuscito a trattenere le lacrime in tv pensando al prossimo, il primo senza la sua mamma, scomparsa di recente Una settimana fa,ha perso sua madre. Il direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova non ha fatto mancare il suo impegno durante questi giorni, ha continuato a stare in corsia ad assistere i suoi pazienti e a svolgere il lavoro divulgativo che da marzo lo porta spesso in tv. Oggi, tornando sull'argomento a Domenica In, l'infettivologo non è riuscito a trattenere le lacrime al pensiero del primosenza la sua mamma. nodo 1904544 Domenica scorsa,era ospite di Barbara d'Urso a Live-Non è la d'Urso ed è in ...

