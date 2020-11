Champions League, gli arbitri per Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit (Di domenica 22 novembre 2020) La Uefa ha designato gli arbitri per le sfide di Champions League di Juventus e Lazio. Siebert fischierà all’Allianz Stadium, Oliver all’Olimpico Sono stati designati gli arbitri per le prossime partite di Juventus e Lazio in Champions League, in campo martedì sera per la quarta partita delle fase a gironi. Il tedesco Daniel Siebert dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri di Pirlo e i Ferencvaros, mentre la gara dell’Olimpico tra i biancocelesti e lo Zenit sarà diretta dal fischietto inglese Michael Oliver. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) La Uefa ha designato gliper le sfide didi. Siebert fischierà all’Allianz Stadium, Oliver all’Olimpico Sono stati designati gliper le prossime partite diin, in campo martedì sera per la quarta partita delle fase a gironi. Il tedesco Daniel Siebert dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri di Pirlo e i, mentre la gara dell’Olimpico tra i biancocelesti e losarà diretta dal fischietto inglese Michael Oliver. Leggi su Calcionews24.com

La designazione arbitrale per la quarta giornata di UEFA Champions League, ha assegnato la gara Lazio-Zenit a Michael Oliver.

Lazio-Zenit, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi del Gruppo F di UEFA Champions League, in programma mart ...

La designazione arbitrale per la quarta giornata di UEFA Champions League, ha assegnato la gara Lazio-Zenit a Michael Oliver.

Lazio-Zenit, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi del Gruppo F di UEFA Champions League, in programma mart ...