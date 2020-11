Champions League, gli arbitri di Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit (Di domenica 22 novembre 2020) La Juventus sfida il Ferencvaros, la Lazio ospita lo Zenit: l’Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per le due sfide delle italiene impegnate nella serata di martedì in Champions League. A dirigere la sfida dei bianconeri sarà il giovane tedesco Daniel Siebert, mentre ai biancocelesti tocca il più noto Michael Oliver, l’inglese che fece infuriare Buffon al termine di Real Madrid-Juventus con le frasi sui “fruttini”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Lasfida il, laospita lo: l’Uefa ha reso noto le designazioni arbitrali per le due sfide delle italiene impegnate nella serata di martedì in. A dirigere la sfida dei bianconeri sarà il giovane tedesco Daniel Siebert, mentre ai biancocelesti tocca il più noto Michael Oliver, l’inglese che fece infuriare Buffon al termine di Real Madrid-con le frasi sui “fruttini”. SportFace.

DESIGNAZIONE ARBITRALE LAZIO ZENIT OLIVER – E' stata resa nota la sestina arbitrale chiamata a dirigere l'incontro della quarta giornata di Champions League tra Lazio e Zenit San Pietroburgo.

