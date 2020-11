Champions League | designazioni arbitrali 4a giornata | Lazio-Zenit a Oliver | Juventus-Ferencvaros…

(Di domenica 22 novembre 2020) L'Uefa ha reso note leper le gare di, in programma martedì 24 novembre.Il match dello Stadium tra lae gli ungheresi del Ferencvaros, valido per la quartadel Gruppo G, sarà affidato al tedesco Danuel Siebert, coadiuvato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto ufficiale: Harm Osmers. Al Var Marco Fritz al Var, Mark Borsch all'Avar.Per la sfida del Gruppo F all'Olimpico tra lae i russi dello, invece, è stato scelto l'inglese Michael, assistito dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Quarto ufficiale: Andrew Madley. Al Var, Chris Kavanagh, Craig Pawson all'Avar.

capuanogio : #Haaland dopo il poker all'Hertha Berlino: 15 gol tra Bundesliga e Champions League (uno ogni 63 minuti) di cui 10… - OfficialSSLazio : #UCL #LazioZenit sarà diretta dal signor Michael Oliver (ENG) La designazione completa?? - GoalItalia : Dalla prossima stagione arriva l'Europa Conference League ?? La terza competizione UEFA dopo Champions ed Europa Lea… - zazoomblog : Juventus Ferencvaros svelato l’arbitro del match di Champions League - #Juventus #Ferencvaros #svelato - MilanOldStyle1 : Massimo ODDO Nato il 14.06.1976 a Pescara Difensore, 7 stagioni (dal 1993-94 al 1994-95, dal 2006-07 al 2007-08 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Dopo il netto successo dell’andata in terra ungherese, la Juve affronterà martedì il Ferencvaros nella gara di ritorno, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La Uefa h ...Giampiero Pazzini dà l'addio al calcio. Ripercorriamo la carriera e le caratteristiche del grande attaccante ex Fiorentina e Samp tra le altre.