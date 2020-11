Centrodestra, Salvini “Non è il momento di litigare” (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani stanno vivendo un momento così particolare, drammatico, che non si può perdere tempo a litigare. Quindi io ho proposto a Berlusconi una federazione di tutto il Centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a “Live – Non è la d’Urso” su Canale5. “Stiamo elaborando proposte da portare sul tavolo del governo, perchè non c’è tempo per la politica che litiga. Lavoratori autonomi, liberi professionisti, commercianti, dobbiamo combattere in Aula per loro”, ha aggiunto Salvini.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Gli italiani stanno vivendo uncosì particolare, drammatico, che non si può perdere tempo a litigare. Quindi io ho proposto a Berlusconi una federazione di tutto il”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, ospite a “Live – Non è la d’Urso” su Canale5. “Stiamo elaborando proposte da portare sul tavolo del governo, perchè non c’è tempo per la politica che litiga. Lavoratori autonomi, liberi professionisti, commercianti, dobbiamo combattere in Aula per loro”, ha aggiunto.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteorenzi : Oggi c’è uno scontro a Bruxelles: i paesi amici di Salvini e Meloni sono aguzzini dell’Italia, sono quelli che ci s… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho proposto una federazione di tutto il centrodestra per agire compatti. Le immagini che arrivano, anche… - matteosalvinimi : #Salvini: La proposta che farò e che spero venga accolta è quella di una federazione di centrodestra, a cominciare… - IlCastiga : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Ho proposto una federazione di tutto il centrodestra per agire compatti. Le immagini che arrivano, anche dal… - marianomores61 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Ho proposto una federazione di tutto il centrodestra per agire compatti. Le immagini che arrivano, anche dal… -