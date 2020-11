Cenone, ristoranti e spostamenti: ecco il "piano speciale" per Natale (Di domenica 22 novembre 2020) Luca Sablone Il governo pronto a concedere alcuni allentamenti per le festività. Dal coprifuoco alla riapertura dei negozi: cosa può cambiare (anche dentro casa) per salvare il 25 dicembre Salvare il Natale, le relazioni familiari e l'economia: questo l'obiettivo del governo in vista delle ultime festività dell'anno. "Ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe", ha annunciato ieri Sandra Zampa, sottosegretario del Ministero della Salute. Infatti, come spiega anche ilGiornale in edicola oggi, l'esecutivo starebbe pensando a un "piano speciale" per concedere alcuni allentamenti in occasione della festa liturgica per eccellenza: le ipotesi dovranno diventare presto misure concrete, visto che entro il prossimo 3 dicembre bisognerà dare vita all'ennesimo Dpcm che fisserà le norme fino alla ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Luca Sablone Il governo pronto a concedere alcuni allentamenti per le festività. Dal coprifuoco alla riapertura dei negozi: cosa può cambiare (anche dentro casa) per salvare il 25 dicembre Salvare il, le relazioni familiari e l'economia: questo l'obiettivo del governo in vista delle ultime festività dell'anno. "Ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe", ha annunciato ieri Sandra Zampa, sottosegretario del Ministero della Salute. Infatti, come spiega anche ilGiornale in edicola oggi, l'esecutivo starebbe pensando a un "" per concedere alcuni allentamenti in occasione della festa liturgica per eccellenza: le ipotesi dovranno diventare presto misure concrete, visto che entro il prossimo 3 dicembre bisognerà dare vita all'ennesimo Dpcm che fisserà le norme fino alla ...

Ora che l’epidemia sta frenando, adesso che il picco sembra a un passo e comincia la discesa dei contagi con l’indice Rt di trasmissione del virus vicino all’1, a far paura ...

Tra le certezze, quella che le abituali tavolate tra parenti e amici quest'anno saranno un ricordo anche se potrebbe essere decretata l'apertura serale per ristoranti e pub e con una deroga da 4 a sei ...

