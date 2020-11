Cassa integrazione 2020: come avere altre 9 settimane a proprio favore? (Di domenica 22 novembre 2020) Novità per quanto riguarda il regime di Cassa integrazione 2020: infatti, ormai settimanalmente le circolari INPS prevedono integrazioni e nuove regole interpretative in tema di gestione della Cig, per contribuire a fare un po’ di chiarezza su un quadro normativo non sempre cristallino. Qui di seguito vogliamo soffermarci, sulla scorta di quanto previsto dal dl Rilancio e dal decreto-legge n. 52 del 2020 – che reca ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale – su quanto delineato dall’Istituto di previdenza sociale, che ha fatto luce sui criteri di calcolo delle settimane fruite e di quelle ancora spettanti per la causale coronavirus: si tratta di nuove indicazioni già operative, incluse nel messaggio n. 84 / 2020 e nel messaggio 2825 ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 22 novembre 2020) Novità per quanto riguarda il regime di: infatti, ormai settimanalmente le circolari INPS prevedono integrazioni e nuove regole interpretative in tema di gestione della Cig, per contribuire a fare un po’ di chiarezza su un quadro normativo non sempre cristallino. Qui di seguito vogliamo soffermarci, sulla scorta di quanto previsto dal dl Rilancio e dal decreto-legge n. 52 del– che reca ulteriori misure urgenti in materia di trattamento disalariale – su quanto delineato dall’Istituto di previdenza sociale, che ha fatto luce sui criteri di calcolo dellefruite e di quelle ancora spettanti per la causale coronavirus: si tratta di nuove indicazioni già operative, incluse nel messaggio n. 84 /e nel messaggio 2825 ...

CottarelliCPI : Le ore autorizzate di Cassa Integrazione aumentano da ottobre. Vuol dire che la ripresa si era fermata prima ancora… - Mov5Stelle : Il Governo ha salvato600mila posti di lavoro. Non lo dice il MoVimento, ma la Banca d’Italia. L’estensione della C… - matteosalvinimi : Una testimonianza. Chi ha dovuto chiudere dalla sera alla mattina non vive d'aria: in altri Paesi europei con le ch… - JPressitalia : Campania, i numeri della crisi: 140 milioni di ore di cassa integrazione - waffusha : RT @Tboeri: I sindacati stanno facendo di tutto per far odiare i dipendenti pubblici. Dovrebbero chiedere assunzioni e aumenti per sanità e… -