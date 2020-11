Caso Morra, Andrea Orlando: “Fuori dal mondo che Salini abbia deciso di escludere un parlamentare da trasmissione Rai” (Di domenica 22 novembre 2020) “escludere Nicola Morra da una trasmissione televisiva è grave. Non può essere l’ad della Rai Salini a decidere quale parlamentare escludere, sulla base delle opinioni del parlamentare stesso. Questo mi sembra fuori dal mondo, anche se Morra ha detto delle cose assolutamente sbagliate“. Così, ai microfoni de “Il caffè della domenica” (Radio24), il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, risponde a una domanda della giornalista Maria Latella sul Caso Morra. Orlando si pronuncia anche sull’atteggiamento dell’opposizione di governo, concordando con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti circa il maggiore senso di responsabilità assunto da Forza Italia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) “Nicolada unatelevisiva è grave. Non può essere l’ad della Raia decidere quale, sulla base delle opinioni delstesso. Questo mi sembra fuori dal, anche seha detto delle cose assolutamente sbagliate“. Così, ai microfoni de “Il caffè della domenica” (Radio24), il vicesegretario del Pd,, risponde a una domanda della giornalista Maria Latella sulsi pronuncia anche sull’atteggiamento dell’opposizione di governo, concordando con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti circa il maggiore senso di responsabilità assunto da Forza Italia in ...

L’Avv Ugo Morelli di Cosenza e Roma,già Consigliere della Provincia di Cosenza, eletto nel collegio di Cosenza, con 85% circa dei voti del collegio di Cosenza città, da sempre iscritto certificato al ...

In rassegna stampa Davide Giacalone ha parlato dell’intervista al ministro per gli affari UE Amendola: “Finalmente ecco il recovery plan italiano... è un’intervista importante perché eravamo preoccupa ...

