Casillas racconta l’infarto | «Sembrava che qualcosa mi schiacciasse il petto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 novembre 2020) Ikerhato i momenti delIker, ex portiere del Real Madrid e del Porto, in una intervista a El Pais hato i momenti vissuti in Portogallo condel 2019. «Per quanto riguarda i problemi cardiaci che ho avuto al Porto, ricordo di aver sentito un dolore così forte cheche questa forza mi stesse schiacciando il. La cosa più strano in tutto ciò, è che il giorno prima mi stavo allenando attivamente in palestra e passavo da un bilanciere all’altro, e il giorno dopo non potevo camminare per otto metri dal letto al bagno». Leggi su Calcionews24.com