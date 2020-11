Casillas e il momento dell’infarto | “Un dolore fortissimo che mi schiacciava il petto | vi racconto”

Leggi su mediagol

(Di domenica 22 novembre 2020) "Penso che il peggior ricordo che ho del Real Madrid sia quando ho lasciato il club".Parola di Iker. Dopo aver vinto tutto nel corso di una carriera infinita, lo scorso agosto ha appeso i guantoni al chiodo, a seguito di un brutto infarto del miocardio: undifficile, che gli ha letteralmente e totalmente cambiato la vita. L'ex portiere dei Blancos, intervenuto ai microfoni di 'El Pais' a margine della serie tv sulla sua carriera 'Hanging The Wings', che uscirà in Spagna a fine novembre, si è raccontato a 360°, rivivendo i momenti più importanti e significativi del suo percorso di vita umano e professionale.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Per me lasciare il Real in quelera impensabile, sia per la forza della società sia per il livello personale e il mio status di giocatore. Ero lì davvero da tanto tempo. ...