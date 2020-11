Calo di contagi nel salernitano: 259 casi nelle ultime 24 ore, in autoisolamento il sindaco di Scafati (Di domenica 22 novembre 2020) Covid-19: allarme in un'azienda a Bellizzi, nuovi casi a Oliveto e Capaccio, guarito il sindaco di Cetara 22 novembre 2020 Dolore a Siano: il Covid miete una nuova vittima, il cordoglio del sindaco 22 ... Leggi su salernotoday (Di domenica 22 novembre 2020) Covid-19: allarme in un'azienda a Bellizzi, nuovia Oliveto e Capaccio, guarito ildi Cetara 22 novembre 2020 Dolore a Siano: il Covid miete una nuova vittima, il cordoglio del22 ...

Agenzia_Ansa : Covid: contagi in calo. Frena l'incremento delle terapie intensive. Il rapporto positivi-tamponi scende al 14,6%.… - Angela23763271 : RT @emmevilla: ?????? #COVID in Italia: perché la curva dei contagi rallenta più lentamente rispetto a marzo, malgrado oggi abbiamo molte più… - Marti_Bernocchi : RT @emmevilla: ?????? #COVID in Italia: perché la curva dei contagi rallenta più lentamente rispetto a marzo, malgrado oggi abbiamo molte più… - dotcomTze : RT @emmevilla: ?????? #COVID in Italia: perché la curva dei contagi rallenta più lentamente rispetto a marzo, malgrado oggi abbiamo molte più… - infoitinterno : Contagi in calo, ma tornano a salire i ricoveri: 326 casi in provincia di Varese -