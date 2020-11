Calciomercato Juventus, sfida allo United: arriva il nuovo De Bruyne (Di domenica 22 novembre 2020) Le recenti ottime prestazioni fornite da Arthur e McKennie hanno dato nuova vita al centrocampo della Juventus. I bianconeri stanno svolgendo un lavoro di rinnovamento completo della squadra, dalla possibile partenza di Chiellini ai possibili nuovi nomi per il centrocampo e la difesa. L’obiettivo di Fabio Paratici è anche, soprattutto, quello di cercare di prendere i giovani che col passare degli anni si prenderanno il mondo del calcio. Il mercato invernale è sempre più vicino, le voci sui possibili nuovi innesti si alimentano col passare dei giorni e l’ultima notizia pare essere molto interessante: la ‘Vecchia Signora’ sarebbe interessata al talento Isak Bergmann Johannesson. LEGGI ANCHE: Juventus-Cagliari 2-0, Pirlo: "Ecco il ruolo di Dybala" LEGGI ANCHE: Mercato Juve, rivoluzione a centrocampo: i nomi caldi di Paratici Sak Bergmann ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Le recenti ottime prestazioni fornite da Arthur e McKennie hanno dato nuova vita al centrocampo della. I bianconeri stanno svolgendo un lavoro di rinnovamento completo della squadra, dalla possibile partenza di Chiellini ai possibili nuovi nomi per il centrocampo e la difesa. L’obiettivo di Fabio Paratici è anche, soprattutto, quello di cercare di prendere i giovani che col passare degli anni si prenderanno il mondo del calcio. Il mercato invernale è sempre più vicino, le voci sui possibili nuovi innesti si alimentano col passare dei giorni e l’ultima notizia pare essere molto interessante: la ‘Vecchia Signora’ sarebbe interessata al talento Isak Bergmann Johannesson. LEGGI ANCHE:-Cagliari 2-0, Pirlo: "Ecco il ruolo di Dybala" LEGGI ANCHE: Mercato Juve, rivoluzione a centrocampo: i nomi caldi di Paratici Sak Bergmann ...

