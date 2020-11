Calciomercato Juventus, retroscena sull’affare Morata (Di domenica 22 novembre 2020) Il ritorno di Álvaro Morata in casa bianconera, è stato accolto con entusiasmo. C’era da aspettarselo: l’attaccante, dopo due annate convincenti – dal 2014 al 2016 – è stato corteggiato a lungo dalla Vecchia Signora, tanto da concluderne l’affare nella sessione di Calciomercato terminata in ottobre. Tornato con la formula del prestito oneroso, concessa dall’Atlético Madrid per 10 milioni di euro, Morata si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione: 4 reti in 3 presenze in Champions League e 2 reti in 6 presenze in campionato, oltre a un legame “speciale” con Ronaldo – un tandem che funziona a meraviglia. Tuttavia, il suo trasferimento, nell’estate appena trascorsa, è stato ostacolato da una trattativa tra Atlético e Barcellona. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Il ritorno di Álvaroin casa bianconera, è stato accolto con entusiasmo. C’era da aspettarselo: l’attaccante, dopo due annate convincenti – dal 2014 al 2016 – è stato corteggiato a lungo dalla Vecchia Signora, tanto da concluderne l’affare nella sessione diterminata in ottobre. Tornato con la formula del prestito oneroso, concessa dall’Atlético Madrid per 10 milioni di euro,si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione: 4 reti in 3 presenze in Champions League e 2 reti in 6 presenze in campionato, oltre a un legame “speciale” con Ronaldo – un tandem che funziona a meraviglia. Tuttavia, il suo trasferimento, nell’estate appena trascorsa, è stato ostacolato da una trattativa tra Atlético e Barcellona. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la ...

