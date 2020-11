Calciomercato Juventus | dalla Spagna | nuovo bomber nel mirino di Paratici

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 22 novembre 2020)– Nonostante l’arrivo di Morata, che al momento sta convincendo tutti, lacontinua a guardarsi intorno per quel che riguarda l’attacco. Anche perchè al di fuori di Morata, non ci sono punte di riserva, considerano Ronaldo e Dybala più seconde punte-esterni. Cosìspunta unnome per l’attacco bianconero., Gerard Moreno in arrivo? nome che può tornare di moda è quello di Gerard Moreno. Secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per l’attaccante del Villarreal, che anche in questa stagione sta dimostrando di essere in palla. La Juve ci aveva già fatto un pensierino in estate e spera che la situazione possa sbloccarsi nei prossimi mesi. Leggi ...