Calciomercato Juventus | addio Calhanoglu | il Milan sfida la Juve

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 22 novembre 2020) In questi giorni, dalla Spagna, giungono voci contrastanti riguardanti il futuro di Mariano Isco. Il 28enne spagnolo, sarebbe da tempo un obiettivo della, alla ricerca di un possibile sostituto di Paulo Dybala, nel caso questi lasciasse la Continassa. Al Real Madrid, il giocatore iberico starebbe faticando a trovare spazio, con Zinedine Zidane che non gli ha permesso di mettere piede in campo nemmeno un minuto in Champions League. Finito ai margini del progetto dei Blancos, Isco starebbe meditando unanticipato già nel mese di gennaio. La sua preferenza ricadrebbe sulla Premier League, mentre lanon sembrerebbe attirarlo più di tanto. Dirigenza campione d’Italia che non demorderebbe comunque e che avrebbe intenzione di mettersi nuovamente in contatto con l’entourage del ...