Calcio, Wuhan oltre il Covid: lo Zall porta 2mila tifosi in trasferta e vince lo spareggio salvezza (Di domenica 22 novembre 2020) Quando venne deciso il lockdown, la squadra era in Europa. Ci vollero 104 giorni per tornare in Cina. «Siamo dei sopravvissuti» ha detto il capitano Li Hang Leggi su lastampa (Di domenica 22 novembre 2020) Quando venne deciso il lockdown, la squadra era in Europa. Ci vollero 104 giorni per tornare in Cina. «Siamo dei sopravvissuti» ha detto il capitano Li Hang

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Cina, Wuhan fa festa nel calcio: la squadra bloccata per 104 giorni si salva dalla retrocessione [aggiornamento delle 21:39… - Ales_Pensa : RT @repubblica: Cina, Wuhan fa festa nel calcio: la squadra bloccata per 104 giorni si salva dalla retrocessione [aggiornamento delle 21:39… - repubblica : Cina, Wuhan fa festa nel calcio: la squadra bloccata per 104 giorni si salva dalla retrocessione [aggiornamento del… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Cina, Wuhan fa festa nel calcio: la squadra bloccata per 104 giorni si salva dalla retrocessione - repubblica : Cina, Wuhan fa festa nel calcio: la squadra bloccata per 104 giorni si salva dalla retrocessione -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Wuhan Cina, Wuhan fa festa nel calcio: la squadra bloccata per 104 giorni si salva dalla retrocessione la Repubblica Cina, Wuhan in festa: la squadra di calcio si salva dalla retrocessione

Lo Zall, la formazione della città nella regione dello Hubei da dove un anno fa si diffuse l'epidemia da coronavirus, e ora senza restrizioni, ha ...

Calcio cinese, il Wuhan Zall sorride dopo la pandemia e si salva dalla retrocessione

Calcio cinese, il Wuhan Zall sorride dopo la pandemia e si salva dalla retrocessione: vinto lo spareggio contro lo Zhejiang ...

Lo Zall, la formazione della città nella regione dello Hubei da dove un anno fa si diffuse l'epidemia da coronavirus, e ora senza restrizioni, ha ...Calcio cinese, il Wuhan Zall sorride dopo la pandemia e si salva dalla retrocessione: vinto lo spareggio contro lo Zhejiang ...